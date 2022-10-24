На Кубани свидетельство о рождении ребенка можно оформить онлайн Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Кубани могут оформить свидетельство о рождении ребенка через «Госуслуги». Об этом сообщила вице-губернатор региона Анна Минькова в своем telegram-канале.

Уточняется, что регион одним из первых в стране начал принимать заявления в электронном формате. Для этого необходимо иметь подтвержденную запись на «Госуслугах», подписать согласие на оформление электронного медсвидетельствования, заполнить заявление на портале и получить электронный документ.

- Свидетельство можно в дальнейшем использовать при подаче на другие государственные услуги и меры соцподдержки - проактивное (без заявления) присвоение СНИЛС ребенку, уведомление готовности сертификата на маткапитал и выплаты по нему, оформление детских пособий, запись ребенка к врачу, в детский сад, оформление и регистрация по месту проживания, - отметила замглавы региона.

Родители, оформившие свидетельство о рождении в электронном формате, смогут получить и бумажный документ. Для этого необходимо воспользоваться на «Госуслугах» сервисом по выдаче повторных и первичных свидетельств и справок.