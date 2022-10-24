В минувшем курортном сезоне Краснодар принял больше гостей, чем остальные города края

Стабильно популярным среди россиян курортам, Сочи и Анапе, на этот раз пришлось разделить пальму первенства с такими локациями, как Туапсинский и Темрюкский районы. Из десяти миллионов пользователей МТС, отдыхавших в минувшем сезоне в Краснодарском крае, железнодорожными перевозками воспользовались примерно 6%. Остальные в основном предпочли собственный автотранспорт, что неудивительно: в первой тройке гостей региона – ближайшие соседи - ростовчане, Ставрополье и Дагестан (на четвертом месте - москвичи). Средний возраст - от 35 до 44 лет, из них примерно поровну мужчин и женщин, почти половина – без детей.

На поездку к морю (в направлениях Анапы, Геленджика или Сочи) и в целом на пребывание в крае отпускники преимущественно отводили от трех до пяти дней. В любом случае, почти все приезжие около суток задерживались в Краснодаре.

Средний чек в приморских отелях в 2022 году вырос примерно в полтора раза (безусловный лидер – Сочи). Данные по этому сегменту предоставили порталы МТС Travel (сервис бронирования) и Bronevik.com.