Машину и угонщика нашли на парковке гипермаркета Фото из архива КП

Житель Краснодара нашел ключи от чужой иномарки и угнал ее. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Все произошло на улице Молодежной. Владелец машины припарковал ее около гаража и ушел. Кроме того, мужчина потерял ключи, выпив перед этим. Но когда водитель вернулся к месту, где оставил авто, то не обнаружил его здесь.

Полицейские установили по камерам видеонаблюдения местоположение машины и угонщика. Автомобиль удалось найти на парковке гипермаркета на улице Лизы Чайкиной. Как оказалось, на машине уехал 25-летний житель Краснодара.

Мужчина рассказал, что нашел ключи и решил покататься по городу. Кроме того, он якобы собирался найти владельца авто.

- В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.