Кубанские депутаты поддержали законопроект о запрете пропаганды ЛГБТ

Обозначенные законопроекты были ранее внесены на рассмотрение Государственной думы. Их авторами выступила группа депутатов во главе с председателем нижней палаты российского парламента Вячеславом Володиным.

Проектом первого документа предлагается внести изменения в федеральные законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации», «О рекламе», «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации».

Его положениями предусматривается запрет в том числе пропаганды нетрадиционных отношений, демонстрации информации об ЛГБТ и, побуждающей к смене пола среди подростков, в интернете, СМИ, книгах, аудиовизуальных сервисах, кино и рекламе.

Также вносятся изменения в действующую редакцию статьи 6.21 КоАП РФ, которые устанавливают запрет на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений среди лиц любого возраста, а не только несовершеннолетних. Одновременно увеличиваются и размеры административных штрафов.

При этом полномочиями по рассмотрению дел об административных правонарушениях предлагается наделить судей, а по составлению протоколов по ним — сотрудников полиции и Роскомнадзора.

Депутаты Законодательного Собрания поддержали представленные законопроекты.

Комментируя принятое решение, председатель ЗСК отметил, что содержание двух законопроектов базируется на нормах обновлённой Конституции Российской Федерации.

«При внесении изменений в Основной закон были учтены такие моменты, как укрепление семьи, сохранение традиционных ценностей, защита института брака как союза мужчины и женщины. Эти положения основаны на менталитете населяющих Россию народов. О необходимости их защиты на законодательном уровне нам очень часто на встречах говорили избиратели. Подчеркну, что единодушная поддержка депутатами ЗСК проектов федеральных законов отражает не только их личную позицию, но и мнение подавляющего большинства кубанцев», - подчеркнул Юрий Бурлачко.