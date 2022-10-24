Ветеран Великой Отечественной войны на Кубани отметил 100-летний юбилей

Фото предоставлено советом ветеранов Темрюкского района

Филипп Павлович Вашина, проживающий в станице Курчанской Темрюкского района, 23 октября отметил свой сотый день рождения. Поздравить ветерана приехали представители местного совета ветеранов.

Станица Курчанская – родина ветерана. Он здесь родился, вырос и сюда же вернулся после войны, которую прошел фактически от самого начала и до самого конца.

Филиппа Павловича призвали на фронт в октябре 1941 года, то есть спустя несколько месяцев после начала Великой Отечественной войны, и направили на курсы минометчиков. После прохождения обучения солдат служил на Северо-Западном фронте.

В 1943 году Филипп Вашина получил тяжелейшее ранение. После восстановления его отправили на третий Белорусский фронт, где он служил во 2-м стрелковом батальоне 525-го стрелкового полка 171-й стрелковой дивизии 34-й Красной армии.

Филиппу Павловичу присвоили звание сержанта и назначили командиром отделения. За проявленный героизм и мужество во время сражений в Восточной Пруссии Филиппа Вашину наградили медалью «За Отвагу».

В январе 1945 года он снова получил тяжелое ранение, после чего уже не смог вернуться на фронт. В октябре того же года демобилизовался и вернулся в родную станицу Курчанскую, где работал в местном колхозе. В 1950 году Филиппа Вашину избрали секретарем сельского совета. На этой должности он проработал до момента выхода на пенсию.