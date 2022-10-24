Кадеты выстроились в надпись «Мы вместе» Фото: кадр из видео

В Краснодаре кадеты вместе с оркестром Росгвардии поддержали российских солдат. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

В рамках Всероссийского музыкально-поэтического марафона «Росгвардия. Мы вместе. С любовью из дома» старший сержант Юрий Глухинький под аккомпанемент оркестра исполнил песню «Ты нужен России!». В это время более 120 воспитанников краснодарского кадетского училища вынесли восьмиметровый флаг России.

После учащиеся выстроились на плацу училища в надпись «Мы вместе». Так воспитанники поддержали солдат – участников специальной военной операции.