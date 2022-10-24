В бюджет Геленджика внесли корректировки

В бюджет Геленджика на этот год, а также в проект документа на 2023 и 2024 годы внесли изменения. Об этом сообщил глава города-курорта Алексей Богодистов.

По словам мэра, увеличение налоговых отчислений, за счет которых выросла расходная часть бюджета, дало возможность профинансировать ряд важнейших проектов.

В частности, приступить к рекультивации полигона твердых бытовых отходов, который находится в селе Кабардинка. На эти работы в этом году планируется направить 45,2 млн рублей, а в следующем – 994,7 млн рублей, отметил глава Геленджика.

Всего на работы по рекультивации свалки планируется направиться порядка 2 млрд рублей. Деньги выделяются из бюджетов различных уровней.

Алексей Богодистов также отметил, что по просьбам жителей на улицах города-курорта появится больше мусорных контейнеров. На их покупку выделят 5,2 млн рублей. Причем планируется покупать баки для раздельного сбора отходов. Проект планируется реализовать до конца года.

- В ходе прошлой сессии мы расширили спектр отраслей, сотрудники которых имеют право получения компенсации за наем жилья в размере 15 тысяч рублей. Теперь на эту льготу имеют право работники учреждений физической культуры и спорта. На этом заседании закрепили средства в бюджете для обеспечения этой меры социальной поддержки, напомнил глава города-курорта, - сказал мэр.