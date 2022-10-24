Губернатор Кубани проверил условия подготовки мобилизованных жителей Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор Кубани проверил условия подготовки мобилизованных жителей. Вениамин Кондратьев и полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов посетили одну из войсковых частей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Оценить подготовку и условия проживания прибыли также глава Адыгеи Мурат Кумпилов, вице-губернатор Александр Власов и военный комиссар края Александр Кузнецов.

Мобилизованные обучаются боевому слаживанию, проходят занятия по физической и стрелковой подготовке. С военнослужащими также работают кадровые офицеры.

Глава региона обратился к мобилизованным с просьбой написать вопросы и проблемы, помощь в решении которых нужна их семьям. Уточняется, что все просьбы передадут главам городов и муниципалитетов, в которых проживают граждане.

– Сейчас Россия как никогда нуждается в вас. Благодарю, что откликнулись, не стали искать оправдание, чтобы не находиться здесь. Это решение настоящих патриотов, готовых защищать свои семьи, дома, страну. Вы сохраните за нашей страной славу великой державы. Сегодня для детей, молодежи, для всех нас вы – образец мужества и решительности, - обратился к мобилизованным глава региона.