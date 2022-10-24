«Наш класс – Атомкласс!»: дети городов Росатома создали программу энергоэффективности «Орлёнка»

Фото: детский центр "Орленок"

В ВДЦ «Орлёнок» завершается смена с участием ребят из городов-участников проекта «Школа Росатома». В её рамках была реализована дополнительная общеразвивающая программа «Наш класс – Атомкласс!». Школьники занимались 3D-моделированием, изучали вопросы цифровизации образовательной деятельности Центра и его энергосистемы.

В «Орлёнке» обучались одарённые ребята из территорий расположения предприятий атомной промышленности: победители мероприятий для талантливых детей проекта «Школа Росатома», активные участники медиапроекта «Атом МЕДИА», а также победители и призёры интеллектуальных творческих конкурсов в рамках проектов Госкорпорации «Росатом».

Программа направлена на развитие нестандартного мышления детей, знакомство с инновационными технологиями, историей атомной промышленности. В ходе смены подростки провели теоретические исследования, защитили собственные проекты.

Фото: детский центр "Орленок"

Основным объектом изучения юных учёных стал «Орлёнок». Участники смены произвели обзорную фотосъёмку зданий и сооружений Центра для последующего «строительства» в программе по 3D-моделированию. Орлята работали со снимками карт, которые были сделаны спутниками. Это позволило им воссоздать ландшафт и шельф береговой линии в цифре.

В одной из мастерских орлята изучали принципы работы дополненной виртуальной реальности.

«Взяли на себя роль техников, сами устанавливали датчики VR-станции и подключали очки к компьютеру, а ещё делали отладку системы», — делится впечатлениями Сергей Чинков из города Трехгорного Челябинской области.

Кроме того, орлята изучили программу развития Всероссийского детского центра до 2025 года с целью цифровизации образовательной деятельности «Орлёнка».

«Мы разрабатывали направления внедрения цифровых технологий в образовательный процесс, – делится Вероника Неустроева из Билибино Чукотской области, – бумажные учебники, выдаваемые на занятиях в школе, заменить на электронную библиотеку учебной литературы на планшетах».

В мастерской «Инновационные технологии крупногабаритных конструкций» дети работали над модулем «Физическое макетирование крупногабаритной конструкции и робота для изготовления подобных конструкций». Они решали задачи на развитие творческого нестандартного мышления и разработали концепцию робота для изготовления конструкций, а также выполняли заготовку деталей для макета робота, а затем провели окончательную отладку его узлов и механизмов.

Фото: детский центр "Орленок"

«Чтобы рассчитать, сколько будет стоить наш робот, требуются специальные экономические знания и время. Но наш робот наверняка будет стоить меньше, чем суммарная стоимость оборудования поточных линий. Площадь для размещения в 5-6 раз меньше», – делится познаниями Владислав Рыжов из города Лесного Свердловской области.

В одной из лабораторий подростки изучали энергоэффективность использования в «Орлёнке» солнечных батарей, углубились в специальные программные расширения, позволяющие моделировать объекты на компьютере.

Участники учебной группы «Морской эколог» Академии морских профессий организовали по итогам занятий экологический марафон «Черноморский микс»: изучили проблемы экологии Чёрного моря, узнали, насколько морские обитатели чувствительны к изменениям экосистемы.

В завершение смены ребята защитили четыре проекта: «Система плавучих объектов для ВДЦ “Орлёнок”», «Моделирование экосистемы ВДЦ “Орлёнок” и его финансовое обеспечение», «Инновационные технологии производства крупногабаритных конструкций», «Форсайт и маркетинг в транспортной и производственной сферах».

Лучшие детские разработки рекомендованы для изучения и внедрения в деятельность Центра.