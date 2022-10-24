Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 октября 2022 14:48

В Сочи спасатели ищут двоих пропавших в походе парней

В последний раз они выходили на связь 23 октября
Светлана ОВДЕЙ
В Сочи спасатели ищут двоих пропавших в походе парней Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи спасатели ищут двоих пропавших в походе парней Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи спасатели ищут двоих пропавших в походе парней. Об этом сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС РФ.

За помощью к спасателям обратилась мама 19-летнего парня. Как рассказала женщина, ее сын ушел вместе с другом в поход 23 октября, должен был вернуться в определенное время, но так и не пришел.

- Предположительно, молодой человек и его друг отправились в район истока реки Чвижепсе, точный маршрут они никому не сообщили, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС РФ.

Пропавшие парни вышли на связь накануне, ближе к 21:00. Они рассказали, что видят вдали огни села Медовеевка. Сюда выехали спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России.

В настоящее время связи с пропавшими нет.