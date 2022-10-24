В Сочи спасатели ищут двоих пропавших в походе парней Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи спасатели ищут двоих пропавших в походе парней. Об этом сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС РФ.

За помощью к спасателям обратилась мама 19-летнего парня. Как рассказала женщина, ее сын ушел вместе с другом в поход 23 октября, должен был вернуться в определенное время, но так и не пришел.

- Предположительно, молодой человек и его друг отправились в район истока реки Чвижепсе, точный маршрут они никому не сообщили, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС РФ.

Пропавшие парни вышли на связь накануне, ближе к 21:00. Они рассказали, что видят вдали огни села Медовеевка. Сюда выехали спасатели Краснополянского подразделения ЮРПСО МЧС России.

В настоящее время связи с пропавшими нет.