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НовостиПроисшествия24 октября 2022 16:24

В Краснодаре потушили пожар в ресторане «Пиноккио Djan»

Здание находится на улице Зиповской
Мария ЧАЛАЯ
В здании ресторана загорелась кровля. Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В здании ресторана загорелась кровля. Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В Краснодаре сотрудники МЧС потушили пожар в ресторане «Пиноккио Djan». Оно находится на улице Зиповской. В здании загорелась крыша.

- Сообщение о возгорании поступило в 15:41. В 15:46 к месту прибыли первые подразделения. Они установили, что произошло возгорание кровли трехэтажного здания на площади 20м2. Также проведена эвакуация 140 человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что пожар полностью локализовали в 16.20 на площади 25 кв. метров. В 18.00 возгорание полностью потушили.

Во время происшествия никто не пострадал.