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НовостиКарта Кубани24 октября 2022 17:19

В школах Анапы начали учиться более 500 детей из Херсонской и Запорожской областей

Они поступили по заявлениям родителей
Мария ЧАЛАЯ
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В школах Анапы начали учиться более 500 детей из Херсонской и Запорожской областей. В учебные организации ребята поступили по заявлениям родителей.

- Для детей, проживающих во временных пунктах размещения, организовали подвоз к школам. На образовательном процессе школьников из Анапы это не отразится, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что местные ребята продолжат обучаться по существующей программе. Их занятие будут проходить в штатном режиме.

Старшеклассникам из Херсонской области уже провели занятия в технопарке «Кванториум», а также практическое занятие по моделированию и 3D-печати.