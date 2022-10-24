Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В школах Анапы начали учиться более 500 детей из Херсонской и Запорожской областей. В учебные организации ребята поступили по заявлениям родителей.

- Для детей, проживающих во временных пунктах размещения, организовали подвоз к школам. На образовательном процессе школьников из Анапы это не отразится, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что местные ребята продолжат обучаться по существующей программе. Их занятие будут проходить в штатном режиме.

Старшеклассникам из Херсонской области уже провели занятия в технопарке «Кванториум», а также практическое занятие по моделированию и 3D-печати.