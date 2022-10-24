Сотрудники Кубанского государственного университета поучаствовали в акции «Своих не бросаем»

Сотрудники КУБГУ поучаствовали в акции «Своих не бросаем». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Сотрудники Кубанского государственного университета приняли участие в акции «Своих не бросаем». Они перевели более 1,8 миллиона рублей пожертвований на специальный счет для пожертвований.

- Наши студенты не участвовали в финансовой поддержке. Они являются активистами других мероприятий, которые организовывает наш штаб #МЫВМЕСТЕ. Например, ребята работают на «горячих линиях», собирают гуманитарную помощь и оказывают ситуативную помощь в любой ситуации, - сообщил ректор КубГУ Михаил Астапов.

Уточняется, что акция «Своих не бросаем» была организована при активном участии Кубанского казачьего войска. Она направлена на поддержку военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции.

На собранные деньги закупят необходимые вещи и доставят их бойцам. Посылки отправят без задержек на складах или перевалочных пунктах.