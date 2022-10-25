В Сочи прошло планерное совещание. Фото: администрация Сочи.

В Сочи в 2023 году построят пять объектов образования. Уже завершены работы по проектированию двух блоков школ. Они рассчитаны на 400 мест и находятся на улицах Чехова и Апшеронской. Также приступят к проектированию двух блоков на улицах Тимирязева и Пирогова.

- Мы набрали хорошие темпы в строительстве социально значимых объектов. Построили школу и детсад в Красной Поляне. Также два ВОПа в ауле Хаджико и селе Орел-Изумруд. Сейчас строим школу на 1100 мест на Калараш-Малышева и на Мамайке готовим к открытию учебное заведение, - сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Уточняется, что готовы документы для возведения трех дошкольных организаций. Они будут размещены на улицах Мира, Турчинского и Ульянова.