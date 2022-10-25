Узнали, где будут отключения света в Сочи 25, 26 и 27 октября 2022 года

В Сочи не будет света Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи 25, 26 и 27 октября не будет света по целому ряду улиц. Электроэнергию отключат в связи с проведением планово-предупредительных работ в течение нескольких часов с 7:00 до 19:00.

- 25 октября не будет света в поселке Красная Поляна. Отключения пройдут в СНТ «СРСУ-Дорожник», СНТ «Вестник», СНТ «Каменка 2», СНТ «Родничок», СНТ «Автомобилист», СТ «Малинка». Также не будет электроэнергии в селе Галицино на ул. Батайская, ул. Тернопольская, ул. Тбилисская, СНТ Эдельвейс ул. Батайская, ул. Раевская; ул. Петрозаводская, ул. Псебайская, ул. Тульская, ул. Николаевская, ул. Мостовая (частично), ул. Авиационная, ул. Демократическая, ул. Кирова, ул. Мостовая, Кузнечная, ул. Светогорская, - сообщили в филиале «Россети Кубань».

Уточняется, что отключения пройдут и на ул. Шиловская, ул. Гастелло, ул. Витебская, ул. Вологодская, ул. Лавровая, ул. Приграничная, ул. Прогресс, ул. Светогорская, СТ «Норильск», ул. Попова. Кроме того, не будет света в селе Ермоловка на улицах Армянская (частично), Целинная (частично), Леселидзе (частично), Джапаридзе (частично), СТ «Лесные поляны».

26 октября электроэнергию отключат на ул. Батайская, ул. Раевская; ул. Светогорская, ул. Витебская, ул. Рижская. В селе Верхнениколаевское и Вардане-Верино. Света не будет на ул. Заречная, ул. Мостовая, ул. Кузнечная, ул. Веринская; ул. Витебская, ул. Вологодская, ул. Лавровая, ул. Приграничная, ул. Прогресс, ул. Светогорская, СТ Норильск, ул. Попова. Также в селе Ермоловка; ул. Бакинская, ул. Каспийская, ул. Лесная; п. Солоники ул. Солоники, ул. Тихорецкая (частично). В ауле Лыготх ул. Убых, ул. Нарт, ул. Лыготх, ул. Адыгохабль, ул. Теучеж; ул. Фундучная (частично), ул. Павла Корчагина 4, ул. Пионерская (частично), ул. Комсомольская 19, ул. Красная (частично), пер. Ряжский (частично), ул. Павла Корчагина (частично), ул. Леселидзе (частично), ул. Джапаридзе (частично), СТ «Лесные поляны».

27 октября отключения пройдут на ул. Батайская, ул. Раевская; ул. Леселидзе (частично), ул. Джапаридзе (частично), СТ «Лесные Поляны»; ул. Чехова (частично).