Состоится студенческая ярмарка вакансий. Фото: krd.ru

В Краснодаре пройдет ярмарка вакансий для студентов. Она состоится в рамках недели правовой грамотности по вопросам трудовых отношений «Краснодарский край — территория без тени».

- Мы организуем встречу по действующей программе содействия в трудоустройстве выпускников техникумов и колледжей «Первое рабочее место». Молодым людям предложат возможные места работы и помогут правильно оформить резюме. Для нас важно помочь дипломированным специалистам успешно адаптироваться на рынке труда, - сообщил руководитель Центра занятости населения города Краснодара Александр Костанов.

Уточняется, что 25 октября пройдет профориентационная встреча со студентами Краснодарского монтажного техникума. Ее проведут специалисты городского Центра занятости населения.

Кроме того, 28 октября запланировано проведение круглого стола «Неформальная занятость — риски для работника». Он пройдет в Молодежном центре развития личности.