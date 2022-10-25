Девять проектов кубанцев победили в конкурсе «Росмолодежь.Гранты». Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Во втором сезоне конкурса «Росмолодежь.Гранты» победили девять проектов кубанцев. Участники из 76 субъектов получат почти 250 млн рублей. Они реализуют 466 идей.

- Инициативы наших участников затрагивали темы медицины, культуры, образования, молодежного отдыха. Желаю ребятам успешного воплощения своих проектов и поздравляю с победой, - сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Уточняется, что из Краснодарского края победили Ярослава Лядова, Кирилл Попко, Иван Парнюк, Констанция Терентьева, Любовь Панькова, Ирина Белова, Денис Малюков, Юлия Сомер, Мария Филиппова.

Всего на участие в конкурсе поступило 9,4 тысячи заявок.