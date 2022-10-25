Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 октября 2022 4:57

В Сочи откроется площадка для наблюдения за солнечным затмением 25 октября

Вход бесплатный
Ангелина НАЗАРЧУК
Лунный диск закроет солнце на 60%.

Лунный диск закроет солнце на 60%.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Сочи 25 октября местные жители и туристы смогут наблюдать солнечное затмение. Специально для такого события откроется оборудованная площадка. Попасть на нее можно абсолютно бесплатно.

Площадка откроется на площади Маяк в 11:00 часов. Она будет работать до 16:30. К слову, солнечное затмение можно наблюдать на курорте с 12:00 до 16:00 часов.

-Кроме пары телескопов, планируем применять 10х бинокль и 12х астроподзорку, - рассказал основатель сочинского астроклуба «Орион», астрофизик и популяризатор науки Константин Радченко.

Как удалось узнать kp.ru в этом году солнечное затмение будет частичным. Лунный диск закроет солнце на 60%.