В Сочи откроется площадка для наблюдения за солнечным затмением 25 октября

Лунный диск закроет солнце на 60%. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Сочи 25 октября местные жители и туристы смогут наблюдать солнечное затмение. Специально для такого события откроется оборудованная площадка. Попасть на нее можно абсолютно бесплатно.

Площадка откроется на площади Маяк в 11:00 часов. Она будет работать до 16:30. К слову, солнечное затмение можно наблюдать на курорте с 12:00 до 16:00 часов.

-Кроме пары телескопов, планируем применять 10х бинокль и 12х астроподзорку, - рассказал основатель сочинского астроклуба «Орион», астрофизик и популяризатор науки Константин Радченко.

Как удалось узнать kp.ru в этом году солнечное затмение будет частичным. Лунный диск закроет солнце на 60%.