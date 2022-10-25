Погода в Адыгее 25 октября 2022: день пройдет без дождей

Узнали, какой будет погода в Адыгее 25 октября 2022 Фото: Евгения ГУСЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 25 октября 2022.

В Майкопе 25 октября погода будет облачной. Максимальная температура воздуха днем +16°C. Ветер западный, 3 м/с. День пройдет без осадков. К вечеру температура опустится до +8°C. Ветер южный, 3 м/с.

Погода в Лаго-Наки также ожидается облачной. В светлое время суток температура воздуха повысится до +14°C. Ветер северный, 2 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +4°C. Местами с прояснениями. Ветер юго-восточный, 2 м/с.