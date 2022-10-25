На Кубани на поддержку импортозамещающих производств выделили 1,4 млрд рублей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае стартовала новая мера поддержки импортозамещающих производств. Каждый производитель сможет получить до 300 млн рублей.

– Из краевого бюджета профинансируем до 30% затрат на создание новых и расширение действующих линеек импортозамещающей продукции. Производитель сможет получить до 300 млн рублей на запуск одного проекта, - сказал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

На новую меру поддержки предусмотрели 1,4 млрд рублей на три года. Такого механизма стимулирования предприятий нет ни в каком другом регионе России.

Приоритет выделения средств отдают производителям радиоэлектроники и компонентной базы, сельхозмашин и оборудования, лекарств, продукции медицинского назначения. Например, в Краснодаре планируют построить технопарк радиоэлектронной промышленности, а в Крымском районе наращивают производство лекарственных препаратов-дженериков и создают первый в России завод, который будет выпускать батарейки.

КОНКРЕТНО

По всем вопросам нужно обращаться в департамент промышленной политики края по телефону: +7 (861) 253-53-54.

Заявки и документы принимают до 1 декабря 2022 года.