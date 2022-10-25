В Краснодаре в ноябре откроются 4 новые спортивные площадки

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В Краснодаре завершают обустройство четырех сезонных спортивных площадок. Они представляют собой комплекс уличных тренажеров и турники для занятий воркаутом.
- Жители города любого возраста должны иметь возможность заниматься физкультурой в своем дворе, в шаговой доступности, - сказал исполняющий обязанности главы города Максим Слюсарев.
Сейчас в городе оборудовано 59 спортивных площадок. Физкультурой в краевом центре регулярно занимаются более 500 тысяч человек. В городе активно развивается более 70 видов спорта.
КОНКРЕТНО
Четыре новые спортивные площадки откроются по улицам:
- Упорная, 30/2;
- Листопадная, 14а;
- 70-летия Октября;
- Зиповская, 31.