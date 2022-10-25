Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 октября 2022 6:16

Почти 1,5 тыс. школьников Адыгеи до конца года посетят туры выходного дня

Половина детей уже съездила отдохнуть в горы республики
Валерия ГОДОВНИКОВА
Адыгея стала пилотным регионом, где сейчас реализуется программа бесплатных туров выходного дня школьников

Адыгея стала пилотным регионом, где сейчас реализуется программа бесплатных туров выходного дня школьников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти 1,5 тысячи школьников из Адыгеи станут до конца года участниками бесплатного тура выходного дня. На отдых одного ребенка выделят сертификат в размере пяти тысяч рублей. Школьник сможет совершить поездку сроком не менее суток. А также остановиться в гостинице уровнем не менее трех звезд.

- Адыгея стала пилотным регионом, где сейчас реализуется программа бесплатных туров выходного дня школьников пятых - девятых классов. Субсидирование осуществляется благодаря национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства", - рассказал глава региона Мурат Кумпилов. - Воспользоваться программой к концу года смогут почти 1,5 тыс. детей. Для половины из них мы уже организовали турпоездки в горы республики.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в этом году на реализацию нацпроекта направили 205 млн рублей, в 2023 году в развитие туркластера вложат почти 5 млрд рублей, а в 2024 году более 1 млрд рублей.