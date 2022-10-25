Почти 1,5 тыс. школьников Адыгеи до конца года посетят туры выходного дня

Адыгея стала пилотным регионом, где сейчас реализуется программа бесплатных туров выходного дня школьников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти 1,5 тысячи школьников из Адыгеи станут до конца года участниками бесплатного тура выходного дня. На отдых одного ребенка выделят сертификат в размере пяти тысяч рублей. Школьник сможет совершить поездку сроком не менее суток. А также остановиться в гостинице уровнем не менее трех звезд.

- Адыгея стала пилотным регионом, где сейчас реализуется программа бесплатных туров выходного дня школьников пятых - девятых классов. Субсидирование осуществляется благодаря национальному проекту "Туризм и индустрия гостеприимства", - рассказал глава региона Мурат Кумпилов. - Воспользоваться программой к концу года смогут почти 1,5 тыс. детей. Для половины из них мы уже организовали турпоездки в горы республики.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в этом году на реализацию нацпроекта направили 205 млн рублей, в 2023 году в развитие туркластера вложат почти 5 млрд рублей, а в 2024 году более 1 млрд рублей.