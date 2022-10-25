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НовостиОбщество25 октября 2022 6:40

В Адыгее просроченная задолженность предприятий по зарплате за месяц выросла в 33 раза

В октябре свои деньги не получили 202 работника
Валерия ГОДОВНИКОВА
На данный момент общая сумма задержанной заработной платы составляет 8,2 млн рублей

На данный момент общая сумма задержанной заработной платы составляет 8,2 млн рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Просроченная задолженность предприятий по зарплате на 1 октября 2022 года выросла в 32,8 раза в сравнении с показателем, установленным 1 сентября. Об этом сообщил Краснодарстат.

На данный момент общая сумма задержанной заработной платы составляет 8,2 млн рублей. В то время как в сентябре предприятия не выплатили сотрудникам 253 тысячи рублей.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», основной причиной задержек является отсутствие денег у компании. В республике на начало октября деньги вовремя не получили 202 работника.