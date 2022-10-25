В Адыгее просроченная задолженность предприятий по зарплате за месяц выросла в 33 раза

На данный момент общая сумма задержанной заработной платы составляет 8,2 млн рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Просроченная задолженность предприятий по зарплате на 1 октября 2022 года выросла в 32,8 раза в сравнении с показателем, установленным 1 сентября. Об этом сообщил Краснодарстат.

На данный момент общая сумма задержанной заработной платы составляет 8,2 млн рублей. В то время как в сентябре предприятия не выплатили сотрудникам 253 тысячи рублей.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», основной причиной задержек является отсутствие денег у компании. В республике на начало октября деньги вовремя не получили 202 работника.