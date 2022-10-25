В Анапе жителям новых субъектов России вручили российские паспорта

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В Анапе вручили паспорта жителям новых регионов России. При получении документов и принятии гражданства они произнесли слова присяги, подтвердили намерение соблюдать законы страны, уважать ее культуру, историю и традиции.

– Добро пожаловать в нашу большую дружную семью, – сказал на вручении глава Анапы Василий Швец.

Накануне в Анапе выдали первые жилищные сертификаты жителям Херсона и правобережной части Херсонской области.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в школах Анапы начали учиться более 500 детей из Херсонской и Запорожской областей. В учебные организации ребята поступили по заявлениям родителей.