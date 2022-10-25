Глава Тахтамукайского района в прямом эфире ответит на вопросы местных жителей

Во время трансляции обсудят социально-экономическое развитие Тахтамукайского района
Фото: Евгения ГУСЕВА
Глава Тахтамукайского района совместно с ЦУР Адыгеи проведет прямой эфир. Во время трансляции Аскер Савв ответит на вопросы местных жителей.
- В рамках прямого эфира ответим на ваши вопросы, а также обсудим социально-экономическое развитие Тахтамукайского района, - рассказали в пресс-службе ЦУР Адыгеи.
Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», трансляция пройдет на официальном аккаунте Тахтамукайского района во «ВКонтакте». Интересующие вопросы можно оставить под постом-анонсом или на портале «Госуслуги».