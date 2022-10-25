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НовостиОбщество25 октября 2022 7:07

В Краснодаре в 2023 году капитально отремонтируют 397 многоэтажек

Программа капремонта действует в крае с 2013 года
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

На 2023 год в Краснодаре запланировано сделать ремонт в 397 многоквартирных домах. Рабочие проведут порядка 512 различных видов работ в многоэтажках. Это почти в полтора раза больше, чем в этом году.

- В 2022 году в Краснодаре капремонт планировалось провести в 296 многоквартирных домах. Подрядчики должны выполнить 353 вида работ, начиная от ремонта крыши, заканчивая восстановлением фундамента. На данный момент ремонт завершили в более чем 200 многоэтажках. Оставшиеся работы должны закончить в ноябре, - сообщили в пресс-службе администрации города.

Мэрия уже утверждает подрядчиков для работ в следующем году, чтобы капремонт в домах начали делать максимально оперативно в сжатые сроки.

Программа капремонта многоквартирных домов на Кубани действует с 2013 года.