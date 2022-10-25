Спасатели второй день ищут двух пропавших туристов в горах Сочи

Точное местоположение туристов неизвестно. Фото: Олег УМАРОВ

Спасатели второй день продолжают поиски пропавших туристов в горах Сочи. Двое молодых парней не вернулись из похода домой в установленный срок. Мама одного из туристов обратилась за помощью к спасателям.

- К сожалению, даже приблизительный свой маршрут туристы никому не озвучили, по первичной информации – они отправились к истоку реки Чвижепсе, - сообщили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели вышли на поиски 24 октября. Вечером того же дня дежурные ЮРПСО выяснили, что туристы планировали в воскресенье отправиться в район хребта Иегош.

- Родители сообщили, что у парней есть опыт пребывания в лесу, но, учитывая сложность рельефа и протяженность маршрута, преодолеть путь в тот район за один день было бы практически невозможно, - уточнили в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Спасатели разделились на две группы. Одна ведет поиск в каньоне реки Чвижепсе. Другие обследуют территорию в стороне хребта Иегош. Ситуация осложняется тем, что нет конкретного маршрута похода, это увеличивает площадь и время поиска. Связи с туристами по-прежнему нет.