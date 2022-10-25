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НовостиОбщество25 октября 2022 7:27

Через Керченскую паромную переправу перевезено более 19 тысяч пассажиров

Такие данные зафиксированы с начала работы паромов
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/opershtab23

Фото: t.me/opershtab23

С начала работы Керченской паромной переправы, по данным на 25 октября, в обе стороны перевезено 19 592 пассажира, 9 312 машин, преимущественно большегрузов. Также на паромах отправлено 63 железнодорожных вагона.

Напомним, паромы через Керченскую переправу запустили утром 9 октября. Шесть паромов выполнили 267 рейсов.

В настоящее время погода благоприятствует судоходству. По данным синоптиков, 25 октября на море практически полный штиль, ожидается южный ветер 5-10 м/сек, без существенных осадков. Видимость хорошая.