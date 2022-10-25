Благотворительный фонд Кубани отправил 50 тонн гуманитарной помощи на Донбасс

Доброделы привезли для больниц Северодонецка и Лисичанска продукты, теплые вещи и медикаменты.

Благотворительный фонд Кубани «Добро и Дело» отправил 50 тонн гуманитарной помощи на Донбасс. Волонтеры продолжают привозить необходимые вещи для жителей прифронтовых территорий.

Для школ благотворители закупили мячи, маты, спортинвентарь и снаряжение.

- Груз собран силами неравнодушных кубанцев и краснодарцев. Здесь продукты, вещи - и от жителей, и от нескольких организаций, – рассказала руководитель БФ «Добро и Дело» Анна Артемьева. - Главный принцип работы Фонда – передавать грузы лично людям, адресно, чтобы ничего на складах «не зависало».

Благотворительный фонд «Добро и Дело» работает в ЛНР и ДНР с момента начала специальной военной операции. За время работы Фонда людям безвозмездно передано порядка 300 тонн жизненно необходимых продуктов и предметов первой необходимости.