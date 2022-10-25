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НовостиОбщество25 октября 2022 7:40

Квартиры в Сочи подорожали на 22% с начала 2022 года

Средняя стоимость одного квадрата - 330 тысяч рублей
Ангелина НАЗАРЧУК
В Сочи квартиры в новостройках подорожали на 22% с января 2022 года.

В Сочи квартиры в новостройках подорожали на 22% с января 2022 года.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи квартиры в новостройках подорожали на 22% с января 2022 года. Средняя стоимость одного квадратного метра составляет 330,3 тысяч рублей.

Самый высокий скачок цен риелторы отметили весной. Тогда цена за один квадрат выросла на 18 тысяч рублей.

-В целом, отрицательная динамика цен на новостройки в Сочи в 2022 году отмечалась только в трех месяцах: в январе (-3,69%), в феврале (-7,43%) и в июле (-0,75%), - сообщили эксперты недвижимости.

На вторичном рынке также был отмечен рост цен. С начала января недвижимость подорожала на 26,04%. На данный момент, стоимость одного квадрата составляет 295 тысяч рублей.