Спортивную площадку построили в Курганинском районе

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Многофункциональную спортивную площадку открыли в станице Родниковской Курганинского района. Об этом рассказал заместитель губернатора региона Александр Власов.

Объект возвели по региональной государственной программе «Развитие физической культуры и спорта». Всего в этом году на строительство спортивной инфраструктуры их регионального бюджета выделили порядка 117 млн рублей. За эти деньги в регионе появились 19 площадок в 18 районах края. Еще 10 откроются до конца года.

Александр Власов добавил, что в планах на следующий год строительство минимум 15 многофункциональных площадок.

Спортивный объект в станице Родниковской предназначен для занятий спортом, он оборудован зоной тренажеров, а также для игр в футбол, волейбол, баскетбол и так далее. Площадка покрыта специальным материалом, не образующим стыки и швы.

Министр спорта и физической культуры региона Серафим Тимченко сообщил, что население Родниковской – около пяти тысяч человек. Площадка позволит привлечь к регулярным занятиям спорта еще больше местных жителей.

В сельском поселении работает порядка 20 спортивных секций, добавил руководитель регионального Минспорта, куда ходят порядка двух тысяч человек.