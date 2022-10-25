В Новороссийске накрыли нарколабораторию

В доме подозреваемого обнаружили реагенты и более 700 граммов наркотиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новороссийске накрыли подпольную нарколабораторию. В полицию поступили сведения по подозрению 30-летнего местного жителя к обороту запрещенных веществ. Полученная информация подтвердилась.

- При проведении обыска в недостроенном домовладении, принадлежащем мужчине, полицейские обнаружили и изъяли прекурсоры и химические реагенты, необходимые для изготовления наркотических средств, весы, упаковочные материалы, сим-карты, оформленные на третьих лиц, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в доме также находилось более 700 граммов мефедрона. Мужчина планировал распространять его на территории города через тайниковые закладки. Возбуждено уголовное дело.