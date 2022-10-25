Под Горячим Ключом в ДТП пострадали два человека

Фото: ГИБДД по краю

24 октября случилась авария в Горячеключевском районе. Утром 32-летний водитель ВАЗ на скорости влетел в металлическое ограждение. Два человека пострадали.

- Машина ехала со стороны Краснодара в сторону Джубги. В результате аварии пострадал водитель и его 34-летний пассажир. После осмотра медиков им назначено амбулаторное лечение, - сообщили в ГИДД России по Краснодарскому краю.

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Госавтоинспекция Кубани напоминает водителям, что, садясь за руль автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь, но и за жизнь других участников дорожного движения. Соблюдение правил и норм дорожной безопасности позволит избежать неприятностей на дорогах.