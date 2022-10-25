На Кубани за сутки выявили 87 случаев COVID-19

Последние новости по коронавирусу на 25 октября

В Краснодарском крае продолжают выявлять заболевших коронавирусом. По данным на 25 октября, инфекция за сутки подтвердилась у 87 человек.

Самым зараженным стал Краснодар, здесь заболели 55 человек, в Сочи – четыре, в Динском и Кавказском районах – по три.

- В Горячем Ключе, Новороссийске, Красноармейском, Мостовском, Приморско-Ахтарском, Тимашевском и Тихорецком районах зафиксировано по два случая COVID-19, в Анапе, Абинском, Крымском, Курганинском, Павловском, Славянском, Темрюкском и Усть-Лабинском муниципалитетах – по одному, - сообщили в оперштабе.

В тяжелом состоянии на ИВЛ сейчас находятся четыре человека. За сутки с подтвержденной инфекцией скончались три человека.