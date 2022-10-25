Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 октября 2022 8:36

Производство устриц на Кубани за 3 года сократилось в 3 раза

Показатель упал на 13%
Валерия ГОДОВНИКОВА
Производство моллюсков в Краснодарском крае с 55 тонн в 2018 году уменьшилось на 36 тонн к 2021 году

Производство моллюсков в Краснодарском крае с 55 тонн в 2018 году уменьшилось на 36 тонн к 2021 году

Фото: Елена КРИВЯКИНА

Производство устриц на Кубани с 2018 по 2021 год включительно сократилось почти в 3 раза. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Производство моллюсков в Краснодарском крае с 55 тонн в 2018 году уменьшилось на 36 тонн к 2021 году. Спустя три года этот показатель сократился на 13% и в год их вырастало всего до 19 тонн.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в нынешнем году замечен рост производства устриц. За шесть месяце в крае их выросло 10 тонн. В то время, как производство мидий составило 252 тонны за тот же период.