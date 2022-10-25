Производство устриц на Кубани за 3 года сократилось в 3 раза

Производство моллюсков в Краснодарском крае с 55 тонн в 2018 году уменьшилось на 36 тонн к 2021 году Фото: Елена КРИВЯКИНА

Производство устриц на Кубани с 2018 по 2021 год включительно сократилось почти в 3 раза. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Производство моллюсков в Краснодарском крае с 55 тонн в 2018 году уменьшилось на 36 тонн к 2021 году. Спустя три года этот показатель сократился на 13% и в год их вырастало всего до 19 тонн.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в нынешнем году замечен рост производства устриц. За шесть месяце в крае их выросло 10 тонн. В то время, как производство мидий составило 252 тонны за тот же период.