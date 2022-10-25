В Краснодаре будут наказывать за невосстановленные после работ дороги и тротуары

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В Краснодаре будут привлекать к ответственности подрядчиков, которые роют котлованы без ордера на проведение работ. Такое поручение дал исполняющих главы города Максим Слюсарев.

— Некоторые улицы города годами не приводят в порядок после плановых или экстренных работ на сетях. Есть у нас организации, которые свои работы выполнили, и, видимо, считают, что проезжая часть или тротуар сами собой восстановятся. В некоторых случаях засыпают ямы абы как. Нужно это контролировать и виновных привлекать к ответственности, — сказал Слюсарев.

На подобные работы в мэрии дают ордеры на выполнение и планового, и аварийного ремонта. Две трети из них приходятся именно на неотложные работы.

— В этом году 1100 разрешений было выдано на аварийные работы и 370 - на плановые, - добавили в администрации города.

Для исключения фактов незаконных разрытий, а также контроля восстановительная работ предложили перед работами от дорожников брать справки, что места котлованов надлежащим образом восстановлены.