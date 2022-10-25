Суд сократил на полгода срок наказания любовнице, избивавшей 3-летнюю падчерицу в Новороссийске

Приговор вступил в силу

Жительница Новороссийска, вместе с сожителем осужденная за истязание ребенка, не смогла обжаловать приговор. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

- Константин Липовец и Юлия Гордиенко признаны виновными в истязании 3-летней девочки. В своей апелляционной жалобе Гордиенко просила приговор отменить, смягчить наказание и отсрочить его отбывание. Липовец приговор не обжаловал, - сообщили в суде.

В качестве смягчающего обстоятельства суд признал наличие у осужденной ребенка. И снизил срок лишь на полгода.

- Суд снизил назначенное наказание с 5 лет и 8 месяцев до 5 лет и 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В остальной части приговор оставлен без изменения. Мера пресечения Гордиенко изменена, она взята под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в суде.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что чудовищные воспитательные меры применяли сожители в Новороссийске. С 2019 года мужчина жил со своей трехлетней дочерью от прошлого брака и новой возлюбленной. Отношения между девочкой и мачехой не сложились, это не нравилось и отцу ребенка. Обучать хорошим манерам чадо они стали избиениями.