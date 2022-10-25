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НовостиОбщество25 октября 2022 9:34

Дети из Донбасса и Луганска приедут в Сочи на осенние каникулы

Об этом сообщил мэр города в своем Telegram-канале
Ангелина НАЗАРЧУК
Сочи завершает подготовку к приезду туристов. Фото: администрация Сочи

Сочи завершает подготовку к приезду туристов. Фото: администрация Сочи

В Сочи дети из ДНР и ЛНР приедут на осенние каникулы. Также на курорт планируют приехать многие семьи со всех регионов России. Сочи завершает подготовку к приезду туристов.

- Подготовили большую и полезную программу для всех детей, акцент сделаем на патриотическом воспитании, сохранении исторических и культурных ценностей, - рассказал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

К слову, глава города дал поручение организовать отдельную программу для сочинских отличников и чемпионов на базе парка «Ривьера».