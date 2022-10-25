Волонтеры Краснодара собрали более 300 кг гумпомощи пострадавшим в Ейске

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В Краснодаре волонтеры собрали 300 кг гуманитарной помощи пострадавшим из Ейска. Продовольствие, постельные принадлежности, книги и бытовые приборы передали жителям 70 квартир. Напомним, многоэтажка пострадала после падения военного самолета.

- Пока люди не могут даже зайти в свои квартиры, чтобы забрать уцелевшие вещи и документы. В такой сложной ситуации очень важно сплотиться и помочь, - сказала член президиума партии «Зеленые» Александра Кудзагова.

Пункт приема был организован в Комсомольском микрорайоне по улице Сормовской, 12/11. Список необходимых вещей был согласован с администрацией Ейска. Груз отправили в Ейск 24 октября.

Тем временем в Краснодаре продолжается акция по обмену ненужными вещами в хорошем состоянии. Она стартовала в апреле, и за 7 месяцев краснодарцы успели обменяться электронной техникой, одеждой и обувью, книгами и многим другим. Следующее мероприятие пройдет в ноябре. Краснодарцы будут обмениваться спортивным инвентарем, в том числе лыжами, сноубордами и коньками.