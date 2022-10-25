«Поезд здоровья» прибыл в поселок Родниковый Адыгеи

В Адыгее по поручению главы республики Мурата Кумпилова стартовала акция «Поезд здоровья». Фото: пресс-служба региональный Минздрав

Акция «Поезд здоровья» стартовала в поселке Родниковом Адыгеи. До 28 октября местные жители могут проверить состояние своего здоровья. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

- В состав «поезда» входят передвижной ФАП, флюорограф и маммограф, а также прием специалистов: терапевта, невролога, акушера-гинеколога, педиатра, - сообщили в Telegram-канале Минздрава Адыгеи. - «Поезд здоровья» включает в себя проведение приема и осмотр граждан, сбор анализов на уровень сахара в крови, измерение давления и сатурации крови.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», жители могут получить консультации по итогу исследований. Акция поможет на ранних стадиях выявить заболевания у пациентов.

Кроме того, на месте предусмотрено вакцинирование населения от коронавирусной инфекции.