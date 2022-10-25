Краснодарский край принял более 7,7 тысяч жителей Херсонской области

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарский край продолжают пребывать жители Херсонской области. На сегодняшний день Кубань уже приняла более 7,7 тысяч человек из нового субъекта России.

- Жители Херсонской области пребывают на Кубань железнодорожным транспортом или на личных автомобилях. Их встречают на вокзалах, а также консультируют тех, кто въезжает через Крымский мост, - сообщили в пресс-службе администрации региона.

Анапа приняла больше всего жителей Херсонской области – 7,2 тысячи человек, в Темрюкский район приехали 400 человек, в Геленджике разместили 60 человек.

В городах пребывания работают информационные центры. В них работают сотрудники администрации, управления социальной защиты, образования, отдела по делам несовершеннолетних, центра занятости и другие. Они помогают оформить необходимые документы.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Анапе вручили паспорта жителям новых регионов России. При получении документов и принятии гражданства они произнесли слова присяги, подтвердили намерение соблюдать законы страны, уважать ее культуру, историю и традиции.