45 медицинских объектов получили качественное энергоснабжение благодаря компании «Россети Кубань»

Фото: «Россети Кубань»

В Краснодарском крае и Республике Адыгее с января этого года начали функционировать новые учреждения, построенные в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Это кабинеты врачей общей практики, фельдшерско-акушерские пункты, аптеки и пункты первой медицинской помощи. Подключение к энергосетям осуществляли специалисты «Россети Кубань». Общая обеспеченная мощность всех этих объектов на сегодняшний день – более 1,1 МВт.

Федеральный проект «Здравоохранение», активно реализуемый на Кубани, преимущественно рассчитан на оказание первичной медицинской помощи жителям малых населенных пунктов страны и предполагает возведение модульных объектов. С начала 2022 года компания «Россети Кубань» осуществила подключение пяти кабинетов врачей общей практики и девяти ФАП.

Например, в числе подключенных объектов Северского района – новый, современный фельдшерско-акушерский пункт, расположенный в станице Ставропольской. Данный ФАП сможет обслуживать около тысячи местных жителей. В нескольких районах Адыгеи (Шовгеновском, Гиагинском, Майкопском, Кошехабльском) специалисты филиала «Россети Кубань» присоединили к электросетям пять медицинских учреждений, в том числе – аптеки, так необходимые населению.

Благодаря работе «Россети Кубань», количество потребителей электроэнергии за прошедшие 9 месяцев выросло на 25 тысяч абонентов. Это как рядовые жители, физические лица, так и предприятия агрокомплекса, небольшие компании, учреждения социальной сферы. В целом объем поставляемой энергии увеличился более чем на 547 МВт.