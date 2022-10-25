Субботник на Всесвятском кладбище Краснодара пройдет 29 октября

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В Краснодаре активисты будут наводить порядок на Всесвятском кладбище Краснодара. Они выйдут на субботник с 9 утра до 12 дня 29 октября.

- Активисты приведут в порядок воинские и ветеранские захоронения, памятники и обелиски, а также уберут ветки листву и поросль. Акция по наведению порядка на территории Всесвятского кладбища организована по инициативе туристско-информационного центра Краснодара. К субботнику могут присоединиться все желающие, - сообщили в пресс-службе мэрии города.

Для участников субботника организаторы проведут экскурсию, во время которой расскажут про героев военных событий разных периодов и о том, кто похоронен на Всесвятском кладбище.

Подробности можно узнать по телефону: 8 (861) 218-97-77.