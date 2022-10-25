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Общество25 октября 2022 10:56

Под Краснодаром загорелся частный дом с СТО на площади в 500 кв. м.

Огонь тушили около часа
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: t.me/elizavetka_krd

Фото: t.me/elizavetka_krd

В станице Елизаветинской под Краснодаром днем 25 октября загорелось одноэтажное здание. Площадь пожара достигла 500 квадратных метров.

- Сообщение о возгорании на улице Кубанской поступило в 12:13. В 12:22 по прибытию первого пожарного подразделения установлено, что произошло загорание одноэтажного здания на площади 500 квадратных метров. В 12:57 объявлена ликвидация открытого горения, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МЧС РФ по региону

Фото: ГУ МЧС РФ по региону

Пожарные продолжают проливать тлеющие участки. По предварительным данным, пострадавших нет. Причины случившегося пока не называются.

Местные жители в соцсетях сообщают, что на этом месте работало СТО. При пожаре пострадали три машины. По данным очевидцев, возгорание произошло после взрыва газового баллона у "Газели".