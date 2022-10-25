Более 200 ребят приняли участие в детском фестивале по футболу в Майкопе

В республиканской столице прошел детский фестиваль по футболу. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Майкопе прошел детский фестиваль по футболу. Около 200 ребят приняли участие в спортивном мероприятии.

- С показательными упражнениями в технике футбола для участников фестиваля выступили воспитанники Заслуженного тренера Республики Адыгея Нурбия Татарова и тренера Азамата Паунежева, ставшие в этом году Чемпионами Юга России, - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», ветераны футбола пожелали мальчишкам успехов в большом футболе. Все участники получили памятные дипломы и сладкие подарки, а призеры - кубки и спортивные медали.