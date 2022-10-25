Лига первых: водители и электрики ОТЭКО на профвысоте

Фото: пресс-центр ОТЭКО

Заменить врезной изолятор в нескольких метрах над землей, быстрее всех проехать змейку за рулем 18-тонного автобуса и показать виртуозное управление легковым автомобилем – очередная серия Лиги профессионалов ОТЭКО оказалась богатой на впечатления. Третий блок соревнований рабочих специальностей в таманском порту завершился 20 октября.

17 октября в соревнованиях участвовали бригады работников района контактной сети департаментов железнодорожного транспорта ООО «ОТЭКО-Портсервис» и АО «Таманьнефтегаз». Они выполняли высотную замену врезного изолятора – в соответствии с картой техпроцесса и с применением необходимых средств защиты и оборудования.

19 октября состязались водители автобусов 1 и 2 категорий, а 20-го – легковых автомобилей. Все участники должны были проехать змейку, заехать в гараж и выполнить параллельную парковку. Практическая часть традиционно выполнялась на время, а за сбитые на трассе элементы ко времени заезда добавлялись штрафные секунды.

Победителями каждого дня стали:

- 17 октября:

Руслан Прокопенко, Виталий Иванов и Михаил Пырьев – лучшая бригада работников контактной сети;

- 19 октября:

Виктор Дубров – лучший водитель автобуса 1 категории;

Виталий Белинский – лучший водитель автобуса 2 категории; второе место в категории «Лучший водитель автобуса 1 категории».

- 20 октября:

Егор Жульков – лучший водитель легкового автомобиля.

Чемпионам вручили медали, кубки и сертификаты на 20, 15 и 10 тыс. рублей (за первые, вторые и третьи места), а памятные призы получили все участники.

Первый сезон Лиги профессионалов ОТЭКО стартовал в сентябре. Помимо работников района контактной сети и водителей в теоретических и практических состязаниях участвовали докеры-механизаторы, осмотрщики-ремонтники, сливщики-разливщики, спасатели, специалисты в области безопасности, сварщики и электромонтёры. Всего за это время в состязаниях приняло участие около ста работников порта Тамань.