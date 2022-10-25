Отопительный сезон начался в 43 районах Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае стартовал отопительный сезон. Горячие батареи уже в квартирах у жителей 43 районов Кубани.

- Тепло подают по заявочному принципу во всех районах края, кроме Сочи – там пока сохраняется достаточно высокая температура воздуха. На курорте отопительный сезон начнется в ноябре, - сообщили в администрации региона.

По правилам, отопительный сезон должен начинаться не позднее пяти дней после того, как среднесуточная температура воздуха на улице опустится до +8 градусов.

- На сегодняшний день уже запущены 2 044 из 2801 котельных, тепло подается в 8 336 многоквартирных домов из 13 793, подключенных к централизованной системе теплоснабжения, - сообщили в пресс-службе администрации.

В Краснодарском крае 18 районов полностью подали тепло на все объекты соцсферы и в многоквартирные жилые дома.