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НовостиОбщество25 октября 2022 11:38

Жителя Апшеронского района осудят за выращивание конопли

Завершено расследование уголовного дела
Валерия ГОДОВНИКОВА
Дело передано в суд для рассмотрения по существу

Дело передано в суд для рассмотрения по существу

Житель Апшеронского района предстанет перед судом. Местный житель выращивал в своем дворе коноплю, а также хранил марихуану.

- По данным следствия, обвиняемый выращивал на своем приусадебном участке 23 куста конопли, а также хранил более 140 граммов марихуаны для личного употребления, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», расследование уголовного дела завершено. Оно передано в суд для рассмотрения по существу.