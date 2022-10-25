Мобилизованные жители Краснодара могут приостановить взыскания по кредитам

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Мобилизованные жители Краснодара могут обратиться к судебным приставам и приостановить исполнительное производство.

- Должники, проходящие военную службу по призыву в вооруженных силах РФ, других войсках, воинских формированиях, могут приостановить взыскания по кредитным договорам. Информацию о судебном приставе, а также о месте ведения вашего исполнительного производства можно уточнить на официальном сайте ФССП, - сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.

Мобилизованные жители Краснодара также могут воспользоваться кредитными каникулами. Кроме этого, в Краснодаре открылся Центр оказания помощи для семей мобилизованных жителей. Они могут получит необходимые консультации по телефону: +7-989-822-19-56.