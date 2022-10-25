Проект капремонта Зимнего театра в Сочи обойдется в 57 млн рублей

Победитель торгов будет объявлен 14 ноября. Фото: Олег УМАРОВ

Мэрия Сочи начала поиски подрядчика, который сможет разработать проект по реконструкции Зимнего театр. Начальная стоимость контракта начинается от 57 миллионов рублей. Об этом сообщил “Ъ” со ссылкой на портал госзакупок.

Подрядчик, который выиграет тендер, должен будет учесть установку звукоусиления в залах. Требуется разработать документы по электро - , водоснабжению, отоплению, вентиляции и системам видеонаблюдения. Подрядчику предстоит выполнить реконструкцию здания на площади почти 100,7 тысяч кубометров.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 9 ноября включительно. Победитель торгов будет объявлен 14 ноября. Приступить к работам нужно будет с даты подписания контракта и закончить их выполнение за 270 календарных дней.